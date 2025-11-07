Coca-Cola: Grossinvestition in den Standort Brüttisellen

Publiziert am 07.11.2025

Am diesjährigen Media Event von Coca-Cola Schweiz und Coca-Cola HBC Schweiz sprachen die beiden General Manager Fabio Cella und Jürg Burkhalter über Markttrends in der Schweiz sowie die lokale Produktion. Jürg Burkhalter, General Manager Coca-Cola HBC Schweiz, kündigte eine Investition von rund 35 Millionen Franken in den Standort Brüttisellen an. Bis 2027 wird dort ein hochmodernes Hochregallager errichtet, das die Effizienz der Logistik steigern und die lokale Produktion langfristig gewährleisten wird. Dieses Infrastrukturprojekt ergänzt jüngste Investitionen in eine neue rPET-Produktionslinie (rPET steht für rezykliertes Polyethylenterephthalat) sowie die Zusammenarbeit mit Camion Transport zur Einführung von Elektro-Lkw-Auslieferungen.

«Mit dieser Investition stärken wir unsere langjährige Präsenz am Standort Brüttisellen», sagt Jürg Burkhalter. «Wir sichern lokale Arbeitsplätze und stellen sicher, dass wir auch künftig Getränke für die Schweiz in der Schweiz produzieren.» Das neue Hochregallager – rund 80 Meter lang, 42 Meter breit, 40 Meter hoch – wird zur Lagerung und Distribution von abgefüllten Getränken und Leergut genutzt.

90 Jahre Coca-Cola Schweiz

Coca-Cola produziert seit 1936 in der Schweiz. Aus diesem Anlass erscheint eine «persönlich»-Sonderpublikation, die der Dezemberausgabe beiliegt. Rund 80 Prozent der hier verkauften Getränke werden auch in der Schweiz hergestellt.

Zum 90-Jahre-Jubiläum im kommenden Jahr informierte Constance Courtois, Marketingchefin von Coca-Cola Schweiz, an der Medienkonferenz über eine neue Werbekampagne mit dem Titel «Aus der Schweiz für Dich». Diese besondere Kampagne speziell für den Hotel- und Gastrobereich (Horeca) ist bereits gestartet. Weitere Marketingmassnahmen sollen das Jubiläumsjahr begleiten. Zudem ist 2026 mit den Olympischen Spielen und der Fussballweltmeisterschaft auch ein grosses Sportjahr, das von Coca-Cola immer gefördert und auch beworben wird. (pd/ma)