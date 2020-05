Aroma: Grösste On-Running-Retailfläche konzipiert

Mit rund 200 Quadratmetern ist der soeben eröffnete Shop-in-Shop im Jelmoli an der Bahnhofstrasse die grösste On-Running-Retailfläche. Um die starke Markenidentität von On zu transportieren, wurden diverse Individualbauten in den Produktionsstätten von Aroma produziert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.



«Die kurzfristige und mehrwöchige verordnete Schliessung mitten im Umbau war eine Herausforderung», so Georgia Battelli, Produktionsplanerin bei Aroma. Man habe sehr flexibel reagiert und so den Shop-in-Shop pünktlich zur Wiedereröffnung des Jelmoli Kaufhauses fertig stellen können.

Seit den Anfängen von On ist Aroma Partner für Retailflächen, Eventproduktionen und Promotionen. Auch an der Umsetzung der räumlichen Gestaltung des Headquarters in Zürich arbeitete die Agentur im

2015 bereits mit.



Verantwortlich bei On: Claudio Deller (Trade Marketing), Damian Schneider, Flavia Brändle (Design); Ausführung Aroma AG: Georgia Battelli, Marc Wiederkehr (Projektleitung) (pd/wid)