Walder,Werber: Grösster Adventskalender ist digital

Der Campus Sursee sei mit 550 Hotelzimmern das grösste Seminarhotel der Schweiz. Daher sei es logisch, dass Walder,Werber auch bei seinem Adventskalender ganz gross denke: Mit einem digitalen und interaktiven Webspecial, das nicht 24 Türchen, sondern gleich 550 davon hat. Wer Glück hat, findet hinter den Türchen des Online-Adventskalenders attraktive Preise, heisst es in einer Mitteilung.

Die Aktion richtet sich genauso an ausgewählte Gäste des Seminarhotels sowie an die breite Öffentlichkeit, die über Online- und Social-Media-Kanäle involviert wurden. Ein weiteres Highlight: An der Reception gibt es den Adventskalender als riesige 3D-Installation, an dem die Besucher auch vor Ort ihr Glück versuchen können. «Wir wollen bei uns am Campus Sursee unsere Gäste immer wieder überraschen und begeistern», wird Martin Schmid, Marketingleiter des Seminarhotels, in der Mitteilung zitiert. «Und das ist Walder,Werber mit ihrer Idee gelungen. Der Start war fantastisch und wir hatten bereits in den ersten Tagen einen sehr grossen Impact mit der Kampagne».

Verantwortlich bei Campus Sursee Seminarzentrum AG: Martin Schmid (Marketingleiter); verantwortlich bei Walder,Werber: Sandro Walder (Gesamtleitung), Anna Kindlimann, Stefan Moeschlin (Creative Direction), Manuela Schlumpf (Beratung), Benjamin Kocher (Leitung Digital), Lea Baldinger (Art Direction), Flurina Decasper (Text), Laurin Waller (Programmierung), Corsin Kessler (Produktion). (pd/cbe)