WPP Media: GroupM wird zu KI-Medienunternehmen

Publiziert am 30.05.2025

Der britische Werbekonzern WPP hat seine Mediensparte grundlegend umstrukturiert und das neue Unternehmen WPP Media gegründet. Damit ersetzt der Konzern die bisherige Marke GroupM und setzt vollständig auf künstliche Intelligenz als strategischen Pfeiler, wie es in einer Mitteilung heisst.

60 Milliarden Dollar Mediainvestitionen

WPP Media verwaltet jährliche Medieninvestitionen von mehr als 60 Milliarden US-Dollar und arbeitet mit über 75 Prozent der weltweit führenden Werbekunden in mehr als 80 Märkten zusammen. Die bekannten Agenturnetzwerke Mindshare, Wavemaker und EssenceMediacom bleiben als eigenständige Marken bestehen, nutzen jedoch gemeinsame Kompetenzen und Technologien.

Das neue Unternehmen ist über WPP Open – das KI-gestützte Marketingsystem von WPP – mit den globalen Agenturnetzwerken des Konzerns verbunden. WPP investiert jährlich 300 Millionen Pfund in diese Plattform und kooperiert mit führenden KI-Unternehmen.

Personalisierung im grossen Massstab

«Verbraucher erwarten bereits heute, dass Werbung relevant und ansprechend ist und das Einkaufserlebnis nahtlos verläuft», wird Brian Lesser, CEO von WPP Media, in der Mitteilung zitiert. Diese Erwartungen würden im Zeitalter der KI nur noch zunehmen. WPP Media sei «für eine Welt geschaffen, in der Medien überall und in allem präsent sind».

Das vollständig integrierte Angebot ermöglicht es Kunden, Medien, Daten und Produktion zu vereinheitlichen und ihre eigenen, verdienten, geteilten und bezahlten Aktivitäten ganzheitlich zu verwalten. Ziel ist die Personalisierung in grossem Massstab.

Strategische Neuausrichtung

WPP-CEO Mark Read begründet den Wandel mit veränderten Marktbedingungen: «Während GroupM für eine Zeit geschaffen wurde, in der die Reichweite der Medien am wichtigsten war, spiegelt WPP Media die Leistungsfähigkeit von KI, Daten und Technologie sowie einfachere, stärker integrierte Lösungen wider.»

Parallel zur Ankündigung startet WPP eine neue B2B-Kampagne, die sich an Führungskräfte und Marketingentscheider richtet und die KI-Kompetenzen des Unternehmens bewirbt.

Die Umbenennung von GroupM zu WPP Media markiert einen strategischen Wandel hin zu einem vollständig integrierten, KI-gestützten Medienunternehmen in einer zunehmend digitalisierten Werbelandschaft. (pd/cbe)