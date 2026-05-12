Gestalten: Grüne Visionen für die Rosenstadt

Publiziert am 12.05.2026

Das viertägige Stadtfestival fand vom 7. bis 10. Mai statt und wurde vom Verein Green City Rapperswil-Jona nach monatelanger Vorbereitung durch Freiwillige realisiert. Das Programm umfasste Ausstellungen, Talks und Workshops zu Stadtvisionen, Urban Gardening und Nachhaltigkeit. Dazu kamen Installationen wie Pop-up-Gärten, ein Stadtwald und Kunstwerke im öffentlichen Raum, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gestalten konzipierte und realisierte die gesamte Kommunikation des Festivals. Projektleiterin war Flora Frommelt, Mitglied der Geschäftsleitung bei Gestalten und zugleich Vorstandsmitglied des Vereins Green City Rapperswil-Jona. Ziel des Auftrags war es, Rapperswil-Jona über das Image der «Rosenstadt» hinaus als Pionierin für nachhaltige Stadtentwicklung zu positionieren. «Es ist inspirierend zu sehen, wie Kommunikation dazu beitragen kann, grüne Visionen für unsere Stadt erlebbar zu machen», wird Frommelt in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)