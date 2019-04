Der E-Commerce-Anbieter Sparwelten aus Deutschland kommt in die Schweiz und lanciert auf «20 Minuten» ein Rabattportal, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Partnerschaft mit der Schweizer Medienmarke stelle für das Unternehmen aus Berlin nicht nur eine Erweiterung des Portfolios dar, sondern die Erschliessung eines neuen Geschäftsbereichs. Sparwelt ist Betreiber des erfolgreichen deutschen Gutscheinportals Sparwelt.de und hat sich in den vergangenen zehn Jahren vom Schnäppchenblog zum etablierten Contentanbieter für Onlineshops entwickelt. Die Plattform hat nach eigenen Angaben monatlich über 1,5 Millionen Unique User. Seit 2014 gehört Sparwelt zur Mediengruppe RTL Deutschland.







Die Zusammenarbeit mit Medienhäusern und das dahinterliegende Geschäftsmodell gehört für Sparwelt zu einer lang erprobten und vielversprechenden Strategie: «Medienkonzerne können ihren Usern weitere Mehrwerte ausserhalb der gewohnten Inhalte bieten und die eigene Reichweite besser monetarisieren», lässt sich Martin Riess Geschäftsführer Sparwelt, in der Mitteilung zitieren.

Neuer Standort in Zürich

Zeitgleich mit dem Portal auf «20 Minuten» eröffnet Sparwelt ein Büro in Zürich. Die Entscheidung sei ein logischer Schritt um vor Ort dichter am Kunden zu agieren, die Kundenbeziehungen zu intensivieren und sich als Experte für E-Commerce im hiesigen Markt zu etablieren, heisst es dazu weiter.

Die Leitung übernimmt Philipp Rössel als Regional Lead Switzerland. Er ist neben dem Aufbau des Standortes verantwortlich für die Akquise und Betreuung der Schweizer Partner und hat bereits vielseitige Erfahrung auch im Affiliate-Bereich gesammelt: Nach der Station als Affiliate und Online Marketing Manager bei Unister wechselte er nach Zürich zu Awin, einem der grössten Affiliate-Netzwerke und leitete dort das Schweizer Office. Zuletzt war er für den Bereich Business Development einer Performance Marketing Agentur in DACH zuständig.

Grosse Launchkampagne mit TV-Werbung

Zum Start im Mai wird es nicht nur eine grosse Launchkampagne geben, die auf «20 Minuten» an verschiedenen Touchpoints aufgegriffen wird. Sparwelt wird auch in der Schweiz über die TV-Bildschirme flimmern. Geplant sind mehrere TV-Flights für 2019, die die Aufmerksamkeit auf das neue Produkt lenken und den Kunden die Vorteile näherbringen sollen, heisst es in der Mitteilung. «TV-Spots sind ein bewährtes Mittel, um Produkte nicht nur bekannt zu machen, sondern auch das Angebot zu unterstützen. Da es sich hier um ein neues Produkt handelt, ist TV quasi unerlässlich für uns», so Riess. (pd/wid)