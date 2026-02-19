Publiziert am 19.02.2026

Die Zusammenarbeit umfasst neben der Umbenennung der Topscorer-Wertung auch «digitale Aktivitäten» und «Arena-Erlebnisse», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Als sichtbares Element der Partnerschaft erhalten die jeweils führenden Torschützen und Vorlagengeber jedes Clubs einen Helm sowie ein Trikot in den Farben von Burger King. Zur finanziellen Dimension des Sponsorings machen die beiden Partner keine Angaben.

Die Partnerschaft gilt ab den Playoffs der laufenden Saison 2025/2026 sowie für die gesamte Saison 2026/2027. Swiss Ice Hockey und Burger King wollen mit der Partnerschaft längerfristig zur Entwicklung und Bekanntheit der Sky Swiss League beitragen.

«Wir sind stolz, eine Liga zu unterstützen, die Leidenschaft, Talent und Engagement verkörpert, und freuen uns, den Fans einzigartige Erlebnisse zu bieten – sowohl auf dem Eis als auch in unseren Restaurants», so Etienne Bismut, Marketingverantwortlicher bei Burger King Schweiz. Martin Baumann, CEO von Swiss Ice Hockey, ergänzt: «Die starke nationale Präsenz und die Bereitschaft von Burger King, Erlebnisse für Fans zu kreieren, machen sie zum idealen Partner für unsere Liga.»

Die Sky Swiss League kämpft seit Jahren mit massiven Herausforderungen. Finanziell ist sie von der National League abgehängt: Selbst das Schlusslicht der höchsten Liga hat ein doppelt so hohes Budgets wie der Spitzenreiter eine Klasse tiefer. Die TV-Einnahmen sind massiv geschrumpft, die Vermarktung ist gescheitert. Mehrfach haben sich Clubs aus der Liga zurückgezogen, zuletzt Winterthur, zuvor Langenthal. Reformen stocken. (pd/nil)