Seit 180 Jahren wird in Winterthur und Zürich mit Haldengut Bier angestossen. Das Bier ist fest in der Region verankert und hat Kultstatus. Die Agentur Monami entwickelte unter dem Slogan «Heb di guet – Haldengut» einen neuen digitalen Markenauftritt. Dazu gehört weiter ein überarbeitetes Markenemblems. Man überführe die Geschichte der Marke mit einer zeitgemässen Kampagne und einer Prise Lokalkolorit ins 21. Jahrhundert, schreibt Monami in einer Mitteilung.





Haldengut stellt diesen Sommer ausgewählte Persönlichkeiten vor, die Winterthur und Zürich mit ihrer Kreativität, ihrem Humor und ihrer Bescheidenheit prägen. Den Start machen der Zürcher Party-Dekorateur Boris (Discosmetic), Künstlerin Moira Musio und DJ Lou Combo. In kurzen Portraits-Videos und Content-Pieces sind die drei bei ihrer Arbeit zu sehen.

In den Gaststätten ist die Kampagne mit interaktiven Bierdeckeln, Postern und Bierpässen präsent. (pd/nil)