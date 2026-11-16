Weischer.OOH: Hamburger Agentur expandiert in die Schweiz

Publiziert am 16.11.2026

Die Hamburger Weischer.OOH und die Outdoor Media AG aus Zürich gründen die Weischer.OOH Schweiz AG. Das teilen die beiden Unternehmen am Montag mit. Die neue Firma mit Sitz in Zürich nimmt ihren Betrieb am 1. Januar 2027 auf. Sie plant und kauft klassische wie digitale Aussenwerbung in der ganzen Schweiz ein und ist dabei nicht an einzelne Vermarkter gebunden.

Geschäftsführer der Weischer.OOH Schweiz AG wird Roger Baur, der bei Outdoor Media als Account Director arbeitet. «Werbeauftraggeber in der Schweiz wünschen sich eine Beratung, die den ganzen Markt im Blick hat und an kein bestimmtes Inventar gebunden ist», lässt er sich in einer Medienmitteilung zitieren. Mit seiner Firma NetProfit berät Baur digitale Unternehmen in Marketing und Vertrieb, unter anderem beim Eintritt in den Schweizer Markt. Baur war zuvor bei Ringier Advertising tätig. Im September 2025 gründete er zudem mit Hans Hofmann und weiteren Partnern die Executive-Search-Firma NetExecutive (persoenlich.com berichtete). Ende Juni wurde er zum Präsidenten des Branchenverbands IAB Switzerland gewählt.

Weischer.OOH, bis 2025 unter dem Namen Weischer.JvB tätig, steigerte ihr Bruttovolumen nach eigenen Angaben zwischen 2023 und 2025 um 62 Prozent auf 500 Millionen Euro. Nun überträgt die Agentur ihre Planungsmethoden, Datenmodelle und Technologie auf den Schweizer Markt. Ziel ist, dass Kampagnen in beiden Ländern vergleichbar geplant, eingekauft und ausgewertet werden können, wie das deutsche Fachportal Invidis berichtet. In der Kampagnenplanung liessen sich Deutschland und die Schweiz nicht mehr getrennt betrachten, sagt Weischer.OOH-CEO Tobias Hefele. Für die programmatische Buchung digitaler Bildschirme steht ein mit dem Anbieter Displayce entwickeltes Werkzeug zur Verfügung.

Outdoor Media ist seit 2001 im Schweizer Markt tätig und bringt Kenntnisse über Standorte und Sprachregionen ein. Kampagnen für die Deutschschweiz, die Romandie und das Tessin sollen jeweils eigenständig geplant werden. Koni Künzli, Geschäftsführer von Outdoor Media und Verwaltungsrat der neuen Firma, warnt davor, deutsche Kampagnen eins zu eins in der Schweiz auszuspielen. Das verschenke Wirkung. Die Weischer-Gruppe wurde 1954 in Hamburg gegründet. In der Schweiz ist sie bereits mit dem Kinowerbevermarkter Weischer.Cinema Schweiz präsent. (pd/nil)