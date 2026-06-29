Publiziert am 29.06.2026

An ihrer Generalversammlung vom 29. Juni 2026 im Au Premier im Zürcher Hauptbahnhof hat die IAB Switzerland Association ihre Spitze neu besetzt. Zum Präsidenten gewählt wurde Roger Baur, Mitgründer des Verbandes und seit 2023 dessen Vizepräsident. Neue Vizepräsidentin ist Evelin Wachter, COO von Publicis Media Switzerland.

Martin Radelfinger, der den Verband seit 2020 präsidiert hatte, wurde verabschiedet und einstimmig zum Ehrenpräsidenten gewählt. Eine Laudatio würdigte laut Mitteilung seine Verdienste für die digitale Werbewirtschaft in der Schweiz. Radelfinger war bereits 1998 an der Gründung des europäischen Dachverbandes IAB Europe beteiligt (persoenlich.com berichtete).

Weiter wurden Ueli Weber als Revisor und Roger Baur als Vorstandsmitglied wiedergewählt. Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Vorstandes zu und erteilte ihm die Décharge.

Im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2025 hob der Verband die Konferenz DEX25 hervor, die nach eigenen Angaben 886 Gäste verzeichnete (Vorjahr: 837) und einen um 16 Prozent höheren Umsatz erzielte. Mit dem Programmatic Advertising Day, den Search Awards in Kooperation mit dem BVDW und dem Retail Media Day lancierte die IAB drei neue Formate; zudem war sie mit einem Schweizer Gemeinschaftsstand an der DMEXCO vertreten. In der IAB Academy wurden 2025 knapp 100 Personen geschult. Geschäftsführer Urs Flückiger verwies auf die angespannte Wettbewerbssituation im Schulungsmarkt, die auf die Erträge der Academy gedrückt habe; dank steigender Einnahmen aus dem Event-Bereich seien die Gesamterträge laut Mitteilung stabil geblieben.

Für 2026 kündigte Flückiger ein breiteres Programm mit insgesamt elf Veranstaltungen an, darunter neu die KI-Konferenz AIX26 und der CTV Day. In der Ausbildung sind neue KI-Kurse sowie ein «Digital Executive Leadership»-Kurs geplant.

(pd/nil)