NetExecutive GmbH: Roger Baur und Hans Hofmann gründen Firma

Publiziert am 09.09.2025

Die beiden Medienpersönlichkeiten Roger Baur, ehemals Ringier-Advertising, sowie der bekannte Headhunter Hans Hofmann haben zusammen mit Daniela Conrad sowie Raphaela Höhn die Executive-Search-Boutique NetExecutive GmbH gegründet. Diese setzt sich seit Anfang September für die Besetzung von Führungsjobs sowie die Entwicklung tragfähiger Verbindungen zwischen Menschen und Unternehmen gemäss dem Motto «Persönlichkeiten statt Profile» ein.

NetExecutive startet als Executive-Search-Boutique mit Sitz im Zürcher Seefeld. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Gemäss Hans Hofmann sei der Grund für die Firmengründung das gewachsene Netzwerk gewesen. Als Schweizer mit feinem Gespür könne er auch Türen im gesamten deutschsprachigen Räumen, die sonst verschlossen, bleiben, öffnen. (pd/ma)