Wand | APG|SGA: Handgemalte Werbung in Bergregionen

Publiziert am 29.10.2025

Die sogenannten Mountain Murals sind an Wintersport-Destinationen von St. Moritz über Zermatt bis zum Jungfraujoch buchbar, teilen Wand und APG|SGA am Mittwoch mit. Die Flächen werden exklusiv vergeben und von Künstlern des internationalen Mural-Art-Netzwerks von Wand realisiert.

Die APG|SGA bietet in den Bergregionen bereits verschiedene Werbeformate wie Big Poster, digitale Mountain ePanels und Pylon Poster an. Mit den Mountain Murals erweitert das Unternehmen sein Angebot um künstlerisch gestaltete Werbeflächen. Wand hat in der Vergangenheit bereits mehrere Mural-Projekte in der Schweiz umgesetzt, darunter im August 2025 ein begehbares Matterhorn für UBS in Zürich.

Die Kooperation zielt auf Marken ab, die ihre Werbebotschaften in international bekannten Bergtourismus-Destinationen platzieren möchten. Auch Feratel Schweiz hat den Wert der Skistationen erkannt. Die Werbevermarkterin hat kürzlich ihr Portfolio mit einer Partnerschaft mit den Bergbahnen Airolo erweitert. (pd/spo)