Andermatt Swiss Alps: Harry John wird Marketingchef

Die Tourismusdestination Andermatt Swiss Alps (ASA) hat per 1. Februar für die neue Position des Marketingleiters Harry John engagiert. In Andermatt wird der 53-Jährige die Positionierung und die Koordination der verschiedenen Brands und Unternehmen vorantreiben, wie ASA am Montag mitteilte. Dazu gehören etwa Andermatt Swiss Alps, die SkiArena Andermatt-Sedrun, die Hotels The Chedi und Radisson Blue, die Konzerthalle oder der Golfplatz.

Zuletzt leitete John während einiger Jahre die Promotionsorganisation des Kantons Bern «BE! Tourismus», davor war er bereits für Montreux-Vevey Tourismus tätig. (sda/wid)