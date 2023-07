Fussball-WM der Frauen

Hauptsächlich Sponsoren werben rund ums Turnier

In Sachen Marketing ist das Interesse an der Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland laut einem Bericht gering. Die Migros sieht für die Europameisterschaft in der Schweiz in zwei Jahren mehr Potenzial.

Die Fussballerinnen der Schweizer Nationalmannschaft beim Training in Dunedin in Neuseeland. (Bild: Keystone/Michael Buholzer)