Skipp

Hauptsitz nach Fürstenau verlegt

Nach über 23 Jahren in Chur werden ab Januar Agentur und das Neuromarketing- und KI-Labor am neuen Standort zusammengeführt.

Am neuen Standort in Fürstenau werden erstmals alle Bereiche von Strategie und Kreation bis hin zu Forschung und wissenschaftlicher Analyse unter einem Dach gebündelt. (Bild: zVg)