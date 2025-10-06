Skipp: Hauptsitz nach Fürstenau verlegt

Die Kommunikationsagentur Skipp Communications AG verlegt ihren Hauptsitz von Chur nach Fürstenau (GR). In Chur bleiben Räumlichkeiten bestehen, sodass die Agentur weiterhin vor Ort präsent ist, heisst es in einer Mitteilung.
Mit dem Labor für Neuromarketing und Künstliche Intelligenz betreibt Skipp seit Anfang des Jahres ein eigenes Labor zur wissenschaftlichen Analyse und Optimierung von Werbemitteln. Am neuen Standort in Fürstenau werden erstmals alle Bereiche von Strategie und Kreation bis hin zu Forschung und wissenschaftlicher Analyse unter einem Dach gebündelt. (pd/spo)
