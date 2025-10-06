06.10.2025

Skipp

Hauptsitz nach Fürstenau verlegt

Nach über 23 Jahren in Chur werden ab Januar Agentur und das Neuromarketing- und KI-Labor am neuen Standort zusammengeführt.
Am neuen Standort in Fürstenau werden erstmals alle Bereiche von Strategie und Kreation bis hin zu Forschung und wissenschaftlicher Analyse unter einem Dach gebündelt. (Bild: zVg)
Publiziert am 06.10.2025

Die Kommunikationsagentur Skipp Communications AG verlegt ihren Hauptsitz von Chur nach Fürstenau (GR). In Chur bleiben Räumlichkeiten bestehen, sodass die Agentur weiterhin vor Ort präsent ist, heisst es in einer Mitteilung.

Mit dem Labor für Neuromarketing und Künstliche Intelligenz betreibt Skipp seit Anfang des Jahres ein eigenes Labor zur wissenschaftlichen Analyse und Optimierung von Werbemitteln. Am neuen Standort in Fürstenau werden erstmals alle Bereiche von Strategie und Kreation bis hin zu Forschung und wissenschaftlicher Analyse unter einem Dach gebündelt. (pd/spo)


