Swatch | Plakatverbot: «Hayek versteht sich als Pirat»

Publiziert am 16.09.2025

Der Gag ist subtil auf dem Zifferblatt der Uhr ausgeführt: die 3 und die 9 sind vertauscht und bilden so die Zahl 39. Eine Anspielung auf die 39 Prozent Zölle, die die USA der Schweiz verhängt haben. «Es ist spannend, aus den Zöllen ein Marketinginstrument zu machen», findet Redaktorin Sandra Porchet. Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret betont: «Swatch-Chef Nick Hayek versteht sich als Pirat.»

Letzten Mittwoch wurden zwei Petitionen gegen die geplante Aussenwerbungseinschränkungen in Zürich übergeben. Eine davon von persönlich-Verleger Ackeret, der die Sammelaktion «Zürich soll leuchten» initiiert hatte. Dutzende von APG- und Goldbach-Mitarbeitenden haben sich vor dem Zürcher Parlamentsgebäude mobilisiert. «Das war Klassenkampf mit umgekehrten Vorzeichen. Der 1. Mai mal anders», bemerkt Ackeret im Podcast.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.