Promarca: Henkel ist «Explorer of the Year»

Zum dritten Mal verleiht Promarca den Award «Explorer of the Year». Der Award zeichnet die beachtenswerteste Innovation des Jahres unter den Promarca-Mitgliedern aus. Die Innovationen werden von einer unabhängigen Expertenjury bewertet. Henkel wusste die Juroren mit den festen Haarshampoos und Duschpflegen der Marke «Nature Box» zu überzeugen.

Die Expertenjury hat ihren Favoriten unter den 13 eingereichten Innovationen bewertet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die eingegangenen Dossiers wurden nach deren Originalität und Mut, erwartetem ökonomischen Wert, Relevanz und erwartetem Nutzen für den Konsumenten beurteilt. In der Diskussion der Expertenjury wurde auch der Aspekt der Nachhaltigkeit eingebunden. Dieser Nachhaltigkeitsaspekt spielte insbesondere beim Gewinner eine signifikante Rolle.

«Nature Box überzeugt durch ihren Nachhaltigkeitsgedanken, speziell der Reduktion von Verpackungsmaterialien und die Nutzung von recyclierten und umweltfreundlichen Materialien, insbesondere aber der Reduktion von Plastik», wird Dominique Locher, Juror der Expertenjury, in der Mitteilung zitiert. «Die Gesamtmenge der erzeugten Verpackungsmaterialien stieg von 2007 bis 2017 um 6,6 Millionen Tonnen (+9,3 Prozent). Im Jahr 2017 verzeichneten alle Verpackungsabfälle einen Anstieg gegenüber 2016, was zu einem Gesamtvolumen an Verpackungsabfällen von 77,5 Millionen Tonnen anfallenden Abfällen führte – ein Anstieg von 3 Prozent gegenüber 2016. Dieser Trend zu nachhaltigen Verpackungen ist keine Nische, sondern eine klare Bewusstseinsveränderung.»

Christian Volk, General Manager & Head of Marketing der Firma Henkel, freute sich über die Auszeichnung: «Es freut uns sehr, dass wir mit unserer Naturkosmetikmarke Nature Box diesen Award erhalten – es zeigt, dass es sich lohnt, mutig zu sein und nachhaltigere Wege zu gehen. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist aktueller denn je – auch für die Verbraucher gewinnt es zunehmend an Bedeutung. Sie beschäftigen sich mit Themen wie Plastikmüll oder nachhaltigem Konsum, interessieren sich für neue innovative Konzepte wie zum Bespiel unsere Feststücke von Nature Box. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass die Produkte auch in hohem Masse die Akzeptanz unserer Konsumenten finden.»

Die «Beleaf-Linie» von Emmi schaffte es auf den 2. Platz und die «Ruinart Second Skin Verpackung» von Moët Hennessy Schweiz belegte den 3. Rang.

Mit der «Beleaf-Linie» erobert Emmi als traditionelle Milchverarbeiterin neues und ungewohntes Terrain. Emmi hat einen mutigen und wichtigen Schritt gewagt und ins zukunftsträchtige vegane Geschäftsfeld investiert, so die Jury. Moët Hennessy ist mit ihrer «Ruinart Second Skin Verpackung» eine kleine Revolution im Bereich des Luxus gelungen und konnte einen ökologischen Ansatz mit der Schönheit ihres Produktes verbinden. (pd/cbe)