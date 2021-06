Vontobel: Henry F. Detering ist neuer Marketingchef

Während seiner Karriere bei Lazard Asset Management baute Henry F. Detering erfolgreich zentrale Marketing-Services auf und wurde 2014 zum globalen Marketingleiter des Unternehmens ernannt, wie Vontobel in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Detering habe einen nachgewiesenen Erfolgsausweis bei der Pflege einer globalen Marke, der Integration von Vertrieb und Marketing, sowie der Ausrichtung der strukturellen und digitalen Grundlagen für künftiges Wachstum.

Er ist Mitglied des Global Executive Board und in diesem Frühjahr von New York in den Grossraum Zürich umgezogen. Er hat im Laufe seines Lebens viel Zeit in Europa verbracht, angefangen mit einem Jahr als Austauschstudent in Belgien.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Henry F. Detering einen ausgewiesenen Experten im Team haben, der davon überzeugt ist, dass die führenden Finanzdienstleister der Zukunft diejenigen sein werden, die es schaffen, das beste technologiegestützte Kundenerlebnis zu liefern – eine Überzeugung, die wir teilen. Marketing & Analytics spielt für unsere Lighthouse-Ambition eine strategische Rolle: Wir haben exzellente Kundenbeziehungen und wir sind exzellente Anlagespezialisten – und wir wollen beides nutzen, um unseren Kunden ein noch besseres, zielgerichtetes, technologiegetriebenes ‘Just-in-Time’-Kundenerlebnis zu bieten. Um dies zu erreichen, müssen wir bei Vontobel gemeinsam an einer wirklich ganzheitlichen Vertriebsstrategie für unsere Anlagelösungen arbeiten. Henry F. Detering ist die richtige Person, um diese Ambition umzusetzen und wir freuen uns sehr darauf, diese mit ihm voranzutreiben», lässt sich Zeno Staub, CEO Vontobel, zitieren.

«Die Mission von Vontobel, Investoren zu befähigen, eine bessere Zukunft zu gestalten, spricht mich an, und ich freue mich, in dieser spannenden Zeit zum Unternehmen zu stossen und dabei zu helfen, das Versprechen von One Vontobel einzulösen», so Detering.

Detering hat die Leitung von Global Marketing & Analytics von Georg Schubiger übernommen, der das Team Marketing & Analytics zunächst gemeinsam mit Axel Schwarzer und zuletzt alleine interimistisch leitete. «Im Namen des Global Executive Board möchte ich Georg Schubiger und Axel Schwarzer für ihr grosses Engagement in der Übergangszeit danken», ergänzt Zeno Staub. (pd/lol)