BSI Software: Hilke Diepenbruck wird CMO

Publiziert am 02.10.2025

Hilke Diepenbruck startet am 1. Oktober in ihrer neuen Rolle als Chief Marketing Officer (CMO) bei BSI Software. «BSI Software vereint technologische Exzellenz, Haltung und tiefes Fachwissen in seinen Fokusbranchen – eine Kombination, die für mich in der Softwarelandschaft einzigartig ist», wird Diepenbruck in einer Mitteilung zitiert. Sie will die Position als europäische Nummer 1 weiter ausbauen und Kunden für die AI-gestützte CRM- und CX-Plattform gewinnen.

Diepenbruck bringt Erfahrung in der internationalen Positionierung von Software- und SaaS-Unternehmen mit. Sie war zuletzt CMO beim SaaS-Anbieter Contentserv, der inzwischen zu Centric Software gehört, und verantwortete dort das globale Marketing. Zuvor prägte sie die Markenwahrnehmung des dänischen Softwareanbieters Stibo Systems. In ihrer Laufbahn arbeitete sie ausserdem für Agenturen wie Springer & Jacoby, Serviceplan und Palmer Hargreaves.

In ihrer neuen Rolle wird sie das Marketing sowie die Produktpositionierung des Schweizer Unternehmens strategisch weiterentwickeln, wie es in der Mitteilung heisst. BSI Software mit Sitz in Baden fokussiert sich als europäischer CRM- und CX-Softwarehersteller auf die Branchen Banken, Versicherungen, Handel sowie Energie- und Versorgungswirtschaft.

«Hilke Diepenbruck bringt für uns die ideale Kombination aus tiefem Verständnis für Vermarktung, Technologie und Produktgestaltung mit», wird Markus Brunold, CEO von BSI Software, zitiert.

Zu den Kunden von BSI Software zählen ADAC, Hornbach, Techem, PostFinance, die Raiffeisen Bankengruppe und Signal Iduna. (pd/cbe)