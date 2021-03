Screenforce: Hinter die TV-Kulissen blicken

Grösser, themenübergreifender, unterhaltsamer – die deutsche Screenforce Academy geht vom 13. bis 15. April 2021 in die zweite Runde. Zum ersten Mal findet der Live-Event virtuell statt, was allen Interessierten aus der Schweiz eine Teilnahme erleichtert, wie es in einer Mitteilung heisst. Kontroverse Ansichten und out-of-the-box-Denken machen die Academy zu einer Plattform für Diskussionen und Ideenfindung.

Während dreier Vormittage geben Speaker aus dem Top-Management der führenden deutschen Medienhäuser einen exklusiven und praxisnahen Einblick hinter die TV-Kulissen in Form von Keynotes, Cases und Talks. Durch das Programm führt taff-Moderatorin Viviane Geppert. Der Event ist kostenlos und für alle TV-Interessierten und speziell für Studierende im Bereich Medien und Kommunikation sowie Berufsanfänger und junge Marketer.

Ins Leben gerufen wurde die Academy von Screenforce, die Initiative der TV- und Bewegtbildvermarkter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Zukunft soll die Academy zweimal jährlich, jeweils im Frühling und im Herbst, stattfinden. Ziel ist es, den Anlass in der Marketing- und Medienbranche langfristig zu etablieren. (pd/lom)