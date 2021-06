Klar für Marken: Hochwertiges Magazin mit eindrücklichen Bildern

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe. Ihre Dienstleistungen und Expertise setzen sie ein, um Privatkunden weltweit persönlich zu beraten.

Der Anspruch an erstklassige Dienstleistungen zeigt sich auch in der Erstellung von Kundenmagazinen, die in digitaler sowie gedruckter Form einen wichtigen Wert in der Kundenbeziehung darstellen. Nebst dem Special Report zum Thema «Global Families» und dem Special Report «Earth Matters» gestaltete und illustrierte die Zürcher Agentur Klar für Marken zuletzt den «Global Wealth and Lifestyle Report 2021», welcher weltweites Medieninteresse ausgelöst hat.





Nebst dem neu entwickelten Illustrationsstil zeichnet sich der hochwertige Report durch eindrückliche Bildstrecken von Fotografen wie Lauretta Suter, Bruno Augsburger oder dem Magnum Fotografen Christopher Anderson aus. (pd/lom)