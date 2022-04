Goldbach Advanced-TV-Studie: Hohe Akzeptanz von Connected TV

Der Connected TV hat sich seinen Platz im Wohnzimmer längst erobert. Das Medium bestätigt seine hohe Bekanntheit und Nutzung in allen Altersklassen: Vor allem die jüngere Zielgruppe der 16- bis 49-Jährigen nutzt Connected TV mit über 70 Prozent, wie es in einer Mitteilung heisst. Aufällig hoch sind die Zahlen der Haushalte mit Kindern: Hier nutzen 77 Prozent der im Haushalt lebenden Personen Connected TV. Weiterhin verweilen die Nutzerinnen und Nutzer täglich knapp 2,5 Stunden bei den Zusatzfunktionen, im linearen TV liegt die tägliche Sehdauer mit 2 Stunden 45 Minuten nur knapp darüber.

Drei Viertel nutzen dabei den Zugang über Smart TV, ein Viertel über periphere Geräte. Unter den Streaming-Boxen steht die Apple TV Box mit 45 Prozent an erster Stelle, im Segment der TV-Sticks wird der Amazon Fire TV Stick mit 76 Prozent am meisten genutzt. Bei den Spielkonsolen führt nach wie vor die Sony Playstation mit 70 Prozent.

Der Startbildschirm des Smart TVs zeigt ebenfalls eine Trendwende: Bislang startete der Bildschirm meist mit dem TV-Programm. In der diesjährigen Befragung gaben 55 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer an, mit der Geräteoberfläche zu starten.

Sehr hohe Nutzung der App- und VOD-Funktion

Die Nutzung der App- oder VOD-Zusatzfunktionen steigt in diesem Jahr auf 95 Prozent in der DACH-Region, acht Prozentpunkte mehr als 2021. Streaming-Apps sind bei allen Altersgruppen sehr beliebt, TV-Apps vor allem bei älteren Zielgruppen (50- bis 69-Jährige mit 60 Prozent), Musik-Apps hingegen bei den Jüngeren (16- bis 29-Jährige mit 27 Prozent). Streaming-Apps in allen Ländern der DACH-Befragung werden auf dem Connected TV am meisten genutzt. Die Vielfalt an Content, aber auch die zeitliche Flexibilität werden als die grossen Vorteile der Apps genannt.

Akzeptanz für Werbung steigend

Wie in 2021 verwenden Nutzerinnen und Nutzer von Connected TV durchschnittlich 2,3 kostenpflichtige und 3,2 kostenfreie Apps. Dafür werden monatlich zwischen 10 und 29 Euro ausgegeben. Zwei Drittel der Nutzerschaft von kostenpflichtigen Apps würden dabei Werbung akzeptieren, wenn die Inhalte kostenlos wären. 43 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer nehmen dabei die Werbung im Connected-TV-Umfeld wahr. 52 Prozent der 30- bis 49-Jährigen finden Werbung «vollkommen in Ordnung», 43 Prozent der 30- bis 49-Jährigen finden die Werbung hilfreich.

«Die Studie zeigt auf, wie sehr sich die Nutzung im Connected-TV-Bereich entwickelt. Genau das ist der Grund, warum wir als Goldbach hier aktiv sind und den Werbekundeninnen und Werbekunden die bestmöglichen Produkte anbieten wollen», so Stefan Wagner, Managing Director Goldbach Audience (Switzerland) AG.

Mario Neumann, Unit Director Advanced TV bei Goldbach Germany, ergänzt: «Mit der Werbeproduktsystematik im Connected-TV-Bereich lässt sich eine Nutzerschaf adressieren, die über traditionelles TV kaum oder gar nicht mehr zu erreichen ist. Die Zukunft der TV-Werbung ist aus unserer Sicht hybrid, interaktiv und noch voller Möglichkeiten. Die Benutzeroberfläche des Smart TVs hat sich zu einem ersten Kontaktpunkt und einer vollwertigen Technologieplattform für digitale Werbung entwickelt.» (pd/cbe)