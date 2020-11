Disney+: Homer Simpson kurvt durch Zürichs Strassen

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic – ab sofort finden sich diese Themenwelten auch im Zürcher ÖV wieder. Noch bis am 8. März 2021 ist in Zürich ein von der Streaming-Plattform Disney+ gebrandetes Tram auf den Linien 11 und 14 unterwegs, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jeder Wagen des Cobra-Trams stehe für eine Welt des Disney-Universums. Von Elsa, der Eiskönigin, über die Simpsons bis hin zu Star Wars' Darth Vader finden sich laut Mitteilung viele bekannte Charaktere auf dem Tram wieder. Während das Disney+-Tram auf Zürichs Schienen rollt, plant Disney einige Überraschungen, heisst es weiter. Details werden keine genannt.

Disney+ wurde im März 2020 lanciert (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)