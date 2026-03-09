Publiziert am 09.03.2026

Die Erhebung der Agentur House of Influence basiert auf einer schweizweiten Auswertung von Kampagnendaten sowie einer anonymen Umfrage unter Influencerinnen und Influencern aus der Deutschschweiz, der Westschweiz und dem Tessin. Diese Kombination aus internen Daten und Befragung liefert eine der detailliertesten Bestandsaufnahmen des Marktes. Den «Gagen-Report 2026» kann man gegen Angabe einer E-Mail-Adresse bei der Agentur bestellen.

Trotz stark gestiegener Honorare – in einzelnen Segmenten haben sich die Preise gegenüber 2024 nahezu verdoppelt – sind die Kooperationsvolumen weiter gestiegen. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, im vergangenen Jahr mehr Zusammenarbeiten mit Marken realisiert zu haben als zuvor. Dies signalisiert, dass Unternehmen weiterhin investieren.

Ein Instagram-Reel wird durchschnittlich mit 700 bis 3400 Franken vergütet, ein TikTok-Video mit 530 bis 3150 Franken. Instagram bleibt die dominierende Plattform; nur etwa die Hälfte der Befragten ist auf TikTok aktiv, wo jedoch Wachstumspotenzial besteht.

Bei Videos über 60 Sekunden Länge ergaben Performance-Daten eine durchschnittliche organische Wiedergabedauer von 18 Sekunden auf Instagram und 15 Sekunden auf TikTok – sieben- bis neunmal länger als die Benchmark von zwei Sekunden bei klassischen Ads. «Das ist kein Zufall, das ist Vertrauen», wird Kerry Stieger, Director of Strategy bei House of Influence, in einer Medienmitteilung zitiert.

Zwei Drittel der aktiven Profile in der Schweiz stammen von Frauen. Die Schwerpunktthemen sind Lifestyle, Fashion und Travel. Geografisch konzentriert sich die Deutschschweizer Szene auf Zürich, die Westschweiz auf Genf.

«Die regelmässige Erhebung der durchschnittlichen Gagen und Jahreseinkommen bringt Transparenz in den Markt», so Tanja Herrmann, Geschäftsführerin von House of Influence. (pd/nil)