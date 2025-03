JTI Schweiz: Ignacio Sanchez wird Marketing Director

Publiziert am 22.03.2025

Japan Tobacco International (JTI) Schweiz hat Ignacio Sanchez zum neuen Marketing Director ernannt. Er übernimmt die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Marketingstrategie sowie die Positionierung von JTI und den Produktmarken Winston, Camel und Ploom im Schweizer Markt, teilt der Tabakkonzern mit.

Ignacio Sanchez ist seit 2008 bei JTI tätig. Nach Stationen bei JTI Iberia und im globalen Hauptsitz in Genf, unter anderem in den Bereichen kommerzielle Strategie und Produktentwicklung, leitete er zuletzt die Marketingabteilung von JTI Irland. Mit seinem Hintergrund in Information Technology Engineering (University of Wales) und Weiterbildungen in Leadership und Strategic Marketing bringe er ein tiefes Verständnis für Marktanalysen, Konsumverhalten und Innovationsstrategien mit, heisst es weiter. (pd/spo)