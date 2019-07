Virtue: Ikea sucht den Chief of Sleep

Laut einer repräsentativen Umfrage, die Ikea Schweiz zusammen mit YouGov durchgeführt hat, messen Schweizerinnen und Schweizer ihrem Schlaf zunehmend weniger Wichtigkeit zu. Um diesem Trend die Stirn zu bieten, soll die oder der Chief of Sleep mit Hilfe von Schlafexperten nachhaltige Lösungsansätze für einen besseren Schlaf finden und diese auf aufbereiten, heisst es in einer Mitteilung.

Als Schlafbotschafter oder -botschafterin solle er oder sie die Wichtigkeit der Ruhe und des Ausschlafens in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer verankern. Zudem solle der Chief of Sleep der Firma auch intern mehr Work-Life-Sleep-Balance bescheren. Die Idee ist in Zusammenarbeit mit der Leadagentur von Ikea Schweiz, Virtue, entwickelt und umgesetzt worden.

Die neugeschaffene Stelle sei die fleischgewordene Manifestation des Markenversprechens der Firma. Um wahrhaftig mehr Zuhause – also mehr Ruhe und Frieden – in den Alltag und die Allnacht der Kundinnen und Kunden zu bringen, brauche es neue Ansätze. Oder eben: neue Stellen. Die 60 bis 80-Prozent-Stelle ist bereits ausgeschrieben. Laut Ikea-Sprecher Manuel Rotzinger seien bereits diverse Bewerbungen eingegangen. Gesucht werde eine ausgeruhte Persönlichkeit, die sich für das Thema Schlafen begeistern kann, ausserordentlich gut und gerne schläft und Erfahrungen im Bereich Content Creation und Journalismus hat. (pd/log)