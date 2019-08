Der Surfverein Waveup zählt zu den grössten und aktivsten Plattformen der Schweizer Surfer-Community. Das Unternehmen plant nicht nur den ersten Schweizer Surfpark in Regensdorf, sondern vernetzt und pflegt auch die Schweizer Surfer-Community in einem der grössten und aktivsten Surfvereine der Schweiz, heisst es in einer Agenturmitteilung.

Um noch mehr Surfbegeisterte von einer Waveup-Mitgliedschaft zu überzeugen, setzt der Surfverein auf die Performance-Marketing-Kompetenzen der Kommunikationsagentur Farner Consulting. Die Agentur entwickelt und realisiert für Waveup die Social-Media-Kampagne und übernimmt auch das Conversion-Tracking sowie die systematische Landingpage- und Conversion-Rate-Optimierung.

«Farner hat uns mit einer Lösung überzeugt, bei der an alles gedacht wurde», wird Pascal Brotzer, Gründer und Präsident des Waveup-Vereins zitiert. «Ausserdem freuen wir uns, auf Agenturseite einen begeisterten Surfer als Ansprechpartner zu haben.» (pd/cbe)