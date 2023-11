CMO-Barometer 2024: Im Marketing wächst der Optimismus

2024 wird ein spannendes Jahr für alle CMOs, Marketingteams und Agenturen. Nach einem herausfordernden Jahr 2023 dokumentiert das neue «CMO Barometer 2024» der Serviceplan Group wieder mehr Optimismus und stellt oft auch wachsende Budgets in Aussicht, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. 767 internationale Marketing-Entscheiderinnen und -Entscheider, davon 430 aus der DACH-Region, nahmen an der Studie teil, die erstmals gemeinsam mit der Universität St. Gallen (HSG) durchgeführt wurde.

Die drei zentralen Erkenntnisse der aktuellen Studie, die im September diesen Jahres in elf Ländern durchgeführt wurde, geben bereits heute einen Ausblick auf das Marketingjahr 2024:

34 Prozent der internationalen CMOs (DACH-Region: 28 Prozent) blicken optimistisch auf 2024.

40 Prozent der befragten Entscheiderinnen und Entscheider (DACH-Region: 32 Prozent) erwarten sogar steigende Marketingbudgets.

Die Nutzung von neuen Technologien, allen voran KI, wird laut Mitteilung 2024 das Top-Thema im Marketing – eine wenig überraschende Erkenntnis. Erfolgreiche Unternehmen und Marken würden in Zukunft Verbindungen aus künstlicher und emotionaler Intelligenz schaffen, wie es heisst. Die wichtigste Fähigkeit von CMOs werde die Offenheit gegenüber Trends und neuen Technologien sein. Marketingteams müssten zu High-Performance Organisationen werden. Kunden würden von ihren Agenturpartnern «ein Challenger Mindset» erwarten.

Über die Hälfte der befragten CMOs sehen künstliche Intelligenz, Machine Learning und Marketingautomatisierung als den zentralen Marketingtrend 2024.

Internationaler Blick zeigt spannende Unterschiede

Die internationale Studie der Serviceplan Group in Zusammenarbeit mit der HSG ermöglicht auch einen Ländervergleich. Dieser zeigt laut Communiqué deutlich, dass die Ausstattung von Marketingteams von Markt zu Markt unterschiedlich sein wird: Grossbritannien und die Niederlande etwa konzentrieren sich auf eine höhere Relevanz bei den richtigen Formaten, anstatt neue Prozesse und Strukturen zu schaffen. Internationale Einigkeit herrscht dagegen bei den beiden dominierenden Marketingtrends 2024: KI und Nachhaltigkeit.

Mit Blick auf 2023 nannten die befragten CMOs ihrerzeit noch eher allgemeine Leadership-Skills im Sinne der Stärkung der Zukunftsfähigkeit. Für 2024 ergab die Studie, dass künftig vor allem Umsicht, Weitsicht und Umsetzungskraft gefragt sind. Die Ergebnisse der umfangreichen Studie zeigen zudem, dass die CMOs 2024 noch viel mehr Manager der Komplexität sein müssen als zuvor. (pd/cbe)