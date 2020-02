Jung von Matt/Limmat: Im Stadion erlebt man wahre Emotionen

Rosa hat noch nie ein Spiel verpasst und eifert mit grossmütterlicher Strenge jedem Spielzug der ZSC Lions nach. Claudia stellt ihre Familie an erste Stelle – und den ZSC davor. Und Leo will unbedingt das neue ZSC-Maskottchen werden. In kanalgerecht aufbereiteten Social-Clips zeigen Jung von Matt/Limmat und EWZ, dass wahre Emotionen eben nur im Stadion erlebt werden. Hautnah dabei und eng verbunden mit dem Lieblingsteam. So heisst es in einer Mitteilung von Montag.

Awareness und Fanaktivierung

Jung von Matt/Limmat unterstützt EWZ langfristig bei der Generierung von Awareness für die Angebote des Elektriztätsanbieters. Die aktuelle Social-Kampagne auf Instagram und Facebook macht so zum Beispiel darauf aufmerksam, dass EWZ-Kundinnen und -Kunden – also alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich – von vergünstigten Tickets für ZSC-Spiele profitieren. Andererseits aktiviert die der kanalspezifische Content auch bestehende Fans des ZSC mit der Verlosung von VIP-Tickets, Trainingsbesuchen inklusive Olymp, Meet & Greets und signierten Jerseys.



















Verantwortlich bei EWZ: Elfi Hollenstein (Live Experience), Julia Weber (Digital Experience); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Rob Hartmann (Creative Direction), Vanessa Savi (Art Direction), Jehmsei Keo (Text/Konzept), Michel Nellen (Projektleitung, Text/Konzept), Cyrill Hauser (Chief Client Officer); Crunchy Communications (Filmproduktion). (pd/lol)