Publiziert am 10.12.2025

Die Faces Media Group hat ein digitales Kampagnenformat lanciert, das redaktionelle Inhalte mit interaktiven, dreidimensionalen Web-Erlebnissen verbindet. Nutzer können Inhalte erkunden, interagieren und Produkte direkt kaufen. Das Format wurde erstmals mit Longchamp umgesetzt und basiert auf der Technologie Nobound, teilt Faces Media mit.

Das Format ist skalierbar für Markenkampagnen, Produkt-Launches und Commerce-Aktivierungen. Es verbindet nach Angaben der Faces Media Group Storytelling mit Performance-Mechaniken und Commerce-Integration. Die Architektur bildet eine immersive Landingpage, die redaktionelle Inhalte mit der Customer Journey verbindet. (pd/spo)