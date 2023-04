Marketing Excellene Award

Migros räumt gleich in zwei Kategorien ab

Im KKL in Luzern sind auch Graubünden Ferien und Bühler mit einem Marketing-Oscar ausgezeichnet worden.

Am Dienstag sind rund 800 Leute im KKL in Luzern am Marketingtag zusammengekommen. An der Tagung wurden die sogenannten Marketing-Oscars verliehen. Feiern durften dort der MGB, Graubünden Ferien und Bühler.