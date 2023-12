Für die Conversion von Prospects zu Kunden ist es matchentscheidend, das Onboarding so einfach und effizient wie möglich zu gestalten. Das ist nie leicht und schon gar nicht in der Finanzindustrie, wo Neukunden aus regulatorischen Gründen genauestens geprüft werden müssen, etwa in den Bereichen Geldwäscherei und Kreditfähigkeit. Viseca ist es zusammen mit ihrer Agentur BlueGlass | Team Farner gelungen, den Kreditkartenantrag maximal zu vereinfachen und zu beschleunigen. So dauert die Bestellung einer neuen Kreditkarte heute gerade noch 3 Minuten und 33 Sekunden statt wie im traditionellen Papierprozess mehrere Arbeitstage.

In der aktuellsten Episode des LSA Live Talks wurde neben den Herausforderungen im Kreditkartengeschäft unter anderem auch über die speziellen Anforderungen von mobiler User Experience gesprochen, darüber wie man digitale Innovationen treiben kann, ohne erst die IT-Backendsysteme modernisieren zu müssen, sowie über gesellschaftlich relevante Themen wie die Prävention von Überschuldung und den Beitrag digitaler Prozesse zur Nachhaltigkeit.

Anna-Lena Wohlschlag leitet als Managing Director die Digital-Marketing-Agentur BlueGlass | Team Farner. Sie hat die Agentur jahrelang als Teil der Geschäftsleitung mitgeprägt und die Bereiche Strategie, UX und Webprojekte aufgebaut. Gemeinsam mit dem Team konzipiert und realisiert sie bedürfnisgetriebene Online-Auftritte und trägt sie über relevante Kanäle an die richtige Zielgruppe - immer mit dem Ziel, messbaren Erfolg für die Kundinnen und Kudnen der Agentur zu generieren.

Edwin C. Dünki ist als Digital Product Lead innerhalb des Digital Business der Viseca Payment Services SA tätig. Er arbeitet seit über 25 Jahren im digitalen Umfeld und war unter anderem Leiter E-Business beim Medienhaus Ringier. Seit 15 Jahren arbeitet er in unterschiedlichen Rollen für die Viseca. Sein Hauptfokus liegt auf den Themen «digitaler Absatz» und «digitales Onboarding».

Christof Zogg verantwortet das digitale Transformationsgeschäft der Swisscom. Er verfügt über 20 Jahre Managementerfahrung in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen mit Fokus auf Digitalisierung – unter anderem als CEO von Starticket, Director Digital Business der SBB und Director Developer & Platform Group/Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz. Er engagiert sich nebenberuflich als Jury Chairman der Branchenawards Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps.

LSA Live Talk «Digital Business Transformation»

Leading Swiss Agencies diskutiert in der Live-Talk-Serie «Digital Business Transformation» über Trends und Best Cases zu digitalen Themen zusammen mit Expertinnen, Kunden und Agenturen. Der Live Talk zeigt auf, wie neue Technologien in der Praxis Einzug halten und welche Chancen sich für die Kommunikationsbranche eröffnen. Der Talk findet regelmässig statt und gibt digital-interessierten Marketers Einblick in wegweisende Praxisfälle von LSA-Agenturen und ihren Kunden. (pd/cbe)