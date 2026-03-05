Bagels of Berkeley: In 80 Routen um die Schweiz

Publiziert am 05.03.2026

Das Angebot von suisspartout.ch richtet sich an verschiedene Zielgruppen: Familien, Velofahrende, Kulturinteressierte und Kulinarikbegeisterte, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Plattform wurde von der Idee bis zur Produktion konzipiert und umgesetzt in Zusammenarbeit mit der Social-Media-Agentur Bagels of Berkeley als Teil der Equipe Rouge.

Die Routen wurden von Mitarbeitenden der 80 Mobiliar-Generalagenturen in ihren jeweiligen Regionen erarbeitet, heisst es in einer Mitteilung. Für Mobiliar-Kundinnen und -Kunden sind zusätzlich rund 180 exklusive Angebote an ausgewählten Routenstopps verfügbar.

Für die Umsetzung hat Bagels of Berkeley vier Monate lang alle 80 Routen fotografisch und filmisch dokumentiert. Begleitend zur Plattform läuft die Mediakampagne «Muss man selbst gesehen haben» mit Online-Videos, Display-Werbung sowie Print-Inseraten. Von Mai bis September 2026 sollen zudem fünf Influencerinnen und Influencer aus der Deutsch- und Westschweiz ausgewählte Routen bereisen und in sozialen Netzwerken darüber berichten.

«Suissepartout» ist Teil der Jubiläumskommunikation der Mobiliar, die im Januar 2026 unter dem Motto «Besser zusammen» gestartet war (persoenlich.com berichtete). Die Mobiliar wurde 1826 gegründet und bezeichnet sich als älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. (pd/spo)