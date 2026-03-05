Bagels of Berkeley: In 80 Routen um die Schweiz

Das Angebot von suisspartout.ch richtet sich an verschiedene Zielgruppen: Familien, Velofahrende, Kulturinteressierte und Kulinarikbegeisterte, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Plattform wurde von der Idee bis zur Produktion konzipiert und umgesetzt in Zusammenarbeit mit der Social-Media-Agentur Bagels of Berkeley als Teil der Equipe Rouge.
Die Routen wurden von Mitarbeitenden der 80 Mobiliar-Generalagenturen in ihren jeweiligen Regionen erarbeitet, heisst es in einer Mitteilung. Für Mobiliar-Kundinnen und -Kunden sind zusätzlich rund 180 exklusive Angebote an ausgewählten Routenstopps verfügbar.
Für die Umsetzung hat Bagels of Berkeley vier Monate lang alle 80 Routen fotografisch und filmisch dokumentiert. Begleitend zur Plattform läuft die Mediakampagne «Muss man selbst gesehen haben» mit Online-Videos, Display-Werbung sowie Print-Inseraten. Von Mai bis September 2026 sollen zudem fünf Influencerinnen und Influencer aus der Deutsch- und Westschweiz ausgewählte Routen bereisen und in sozialen Netzwerken darüber berichten.
«Suissepartout» ist Teil der Jubiläumskommunikation der Mobiliar, die im Januar 2026 unter dem Motto «Besser zusammen» gestartet war (persoenlich.com berichtete). Die Mobiliar wurde 1826 gegründet und bezeichnet sich als älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei der Mobiliar: Michel Gicot (Leiter Jubiläum), Yassin Sebai, Rahel Schumacher (Projektleitung Jubiläum), Silvia Siffert, Carmen Broger (Themen-Ownerinnen Jubiläum), Angéline Willisch (Marketing Communication Managerin), Angela Bönzli, Annina Pfisterer (Digital Content Specialist), Isabelle Fischer, Yves-Emmanuel Hayoz (Customer Experience Manager), Evelyne Ruchti (Marketing Automation Managerin); verantwortlich bei Bagels of Berkeley und Equipe Rouge: Tatjana Streit, Miriam Beck, Julianna Stricker, Marie-Theres Ott (Beratung, Projektmanagement), Ramona Gyr (Redaktionsleiterin, Text), Aita Lucia Hasagic (Text), Kevin Hy, Monia Rosenow, Patrick Richner, Rommel Felder, Joël Stähli (Film- und Fotografie), Marco Klein, Aurore von Oppersdorff, Matteo Attanasio (Postproduktion, Motion Design), Tanja Stierli (Bildbearbeitung), Luciano Hagge Dias, Türi Cengiz (Client Lead), Pascal Winkler, (Strategie); externe Partner: Gabriel Jackson, cxg AG (Webentwicklung), Diction AG (Übersetzungen und Lektorat), Mediatonic (Media).