Ricola: In der Gondel singend zum Skiplausch

Die Karaoke-Gondel wurde zum Start der Wintersaison am 9. Dezember 2023 lanciert, teilt Ricola mit. Zum Mitsingen stehen 36 nationale und internationale Musik-Hits zur Auswahl, von «Bohemian Rhapsody» von Queen, «Ain’t no mountain high enough» von Marvin Gaye – oder passend zur Weihnachtszeit «All I want for Christmas Is You» von Mariah Carey.



Das gewünschte Lied wird über den eingebauten Bildschirm ausgewählt und zwei Mikrofone sorgen für eine klangvolle Fahrt. Damit das ganze Stimm-Potenzial ausgeschöpft werden kann, stehen in der Gondel Bonbons zum Genuss bereit, schreibt Ricola in einer Medienmitteilung.

Die Ricola Karaoke-Gondeln drehen während der ganzen Wintersaison ihre Runden auf der Strecke Grindelwald-Männlichen. Jede Karaoke-Gondel bietet Platz für acht Personen, die Fahrt dauert 20 Minuten. Die Gäste der Ricola Karaoke-Gondel können ihr einzigartiges Erlebnis mit einem Foto der eingebauten Kamera festhalten und mit den Freunden teilen. (pd/nil)