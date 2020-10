Messe Luzern

In der Kasse fehlen bald 6 bis 8 Millionen

Die neuen Massnahmen des Bundes führen bei der Eventlocation «zu einem erheblichen finanziellen Schaden».

Der Bundesrat hat am 28. Oktober 2020 die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verschärft und verfügt, dass Messen in Innenräumen per sofort verboten sind. (Bild: Keystone/Urs Flüeler).