Yellow: In Düsseldorf Schweizer Handwerk inszeniert

Die K-Messe in Düsseldorf ist der wichtigste Branchenevent der Kunststoff- und Kautschukindustrie. Nach drei Jahren ohne persönlichen globalen Austausch hatten alle Branchenakteure grosse Erwartungen an die Fachmesse. Mit über 3000 Ausstellern aus allen Kontinenten vermeldete der Veranstalter eine Beteiligung nur knapp unter Vor-Covid-Niveau.

Dazu zählte auch die Schweizer Otto Hofstetter AG. Mit einer Exportrate von nahezu 100 Prozent ist eine Präsenz an der wichtigsten Branchenmesse der Verpackungsindustrie für deren Verantwortlichen ein Muss, wie es in einer Mitteilung heisst. Für «diesen bedeutsamen Auftritt» habe das Familienunternehmen auf die Brand-Experience-Kompetenz der Kreativagentur Yellow gesetzt.

Schweizer Handwerk geniesst auf der ganzen Welt einen herausragenden Ruf. Es bestimmt trotz hohem Automatisierungsgrad auch in der Werkzeugmanufaktur von Otto Hofstetter die Qualität der Produkte. Diese beiden Faktoren sahen die Kreativen von Yellow in den traditionellen Schweizer Scherenschnitten ideal verbunden. Auf der Basis von Vorlagen des Scherenschnittkünstlers Ueli Hauswirth aus Zweisimmen entwickelten die Designer bei Yellow die Key Visuals für den Messeauftritt. Die starken Motive setzten den Akzent am Messestand, der wiederum konsequent auf Exponate verzichtete und ausschliesslich auf Networking ausgerichtet war. Die adaptierten Scherenschnittmotive von Ueli Hauswirth wurden konsequenterweise auch für Einladung, Social Media und Landingpage bis hin zum Kundengeschenk eingesetzt.

Verantwortlich bei der Otto Hofstetter AG: Stefan Zatti (Leiter Verkauf und Marketing); Agentur: Yellow. (pd/cbe)