Ziel war es, die Fluggesellschaft sowie die Schweiz als Reisedestination in beiden Ländern bekannter zu machen. Insgesamt waren 13 Travel- und Lifestyle-Influencerinnen und Influencer an der Kampagne beteiligt, teilt die Agentur mit.

Im Rahmen der Kampagne reisten ausgewählte Influencerinnen aus Italien nach Shanghai, Singapur, Johannesburg und Miami, während ihre britischen Kollegen Tokio und Johannesburg besuchten. Ein eigens organisiertes Event fand im Londoner Battersea Power Station statt. Zum Abschluss der Jahreskampagne nahmen je ein britischer und eine italienische Influencerin am Lauberhorn-Rennen in Wengen teil.

Die Influencer veröffentlichten insgesamt über 180 Content-Pieces, hauptsächlich auf Instagram, ergänzt durch einzelne Beiträge auf TikTok. Damit wurden organisch nach Agenturangaben über 1,3 Millionen Personen erreicht. Die durchschnittliche Wiedergabedauer der Videos betrug bis zu 20 Sekunden.

Die Influencer produzierten 40 zusätzliche Beiträge, die über den vertraglich vereinbarten Umfang hinausgingen. House of Influence führt dies auf eine hohe Identifikation der Creators mit dem Produkt zurück. Für Swiss entstanden dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Die Kampagne verdeutlichte laut Angaben der Agentur auch strukturelle Unterschiede zwischen den Märkten: In Grossbritannien und Italien gibt es demnach mehr reichweitenstarke Influencerinnen und Influencer als in der Schweiz, und nahezu alle arbeiten über Agenturen oder Managements, was die Honorare im Vergleich zum Schweizer Markt erhöht. (pd/spo)