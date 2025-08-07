Dentsu Central Europe: Influencer-Marketing soll deutlich wachsen

Publiziert am 07.08.2025

Im aktuellen Report «Shaping the Future of Influencer Marketing» zeigt Dentsu Central Europe ein starkes Wachstum des Sektors. In Zentraleuropa liegen die jährlichen Wachstumsraten zwischen acht und zwölf Prozent. In Deutschland soll der Markt von 718 Millionen Euro (2025) auf 960 Millionen Euro (2029) steigen. Gemäss dem Dentsu-Report betrachten 65 Prozent der Unternehmen Influencer-Marketing als zentralen Bestandteil ihrer Kommunikationsstrategie.

Generation Z als Treiber

Die zwischen 1995 und 2010 geborene Generation Z macht etwa ein Viertel der Weltbevölkerung aus und wird bis 2030 für knapp 20 Prozent der weltweiten Konsumausgaben verantwortlich sein. In Deutschland stellt sie rund 15 Prozent der Bevölkerung dar. Diese Altersgruppe bevorzugt authentische Inhalte und zeigt sich kritisch gegenüber herkömmlicher Werbung.

Gemäss der Studie folgen 92 Prozent der Konsumenten eher den Empfehlungen von Content-Erstellern als Marken. Knapp 80 Prozent lassen sich vor Kaufentscheidungen von Inhalten anderer Nutzer inspirieren.

Vier Erfolgsfaktoren identifiziert

Der Report definiert vier zentrale Faktoren für erfolgreiches Influencer Marketing: Authentizität und Transparenz statt inszenierter Inhalte, langfristige Partnerschaften für nachhaltigen Vertrauensaufbau, gesellschaftliche Verantwortung in den Bereichen Nachhaltigkeit und soziales Engagement sowie interaktive Formate wie Umfragen und Live-Streams, die mehr Aufmerksamkeit erzielen als klassische Werbung.

Nils Seger, Managing Director von RCKT, einer Berliner Kreativgentur der Dentsu-Gruppe, kommentiert die Ergebnisse der Studie so: «Aufmerksamkeit ist begrenzt und Inhalte gibt es im Überfluss, vor allem durch KI. Was in Zukunft mehr denn je zählt, ist Relevanz. Und die entsteht dort, wo echter Austausch stattfindet: über Creator, über Influencer, über Stimmen, denen Menschen vertrauen und den Zeitgeist prägen.» (pd/nil)