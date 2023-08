Fussball-WM der Frauen: Influencer-Tätigkeit von Alisha Lehmann kritisiert

Die Nati-Spielerin Alisha Lehmann ist in den sozialen Medien besonders erfolgreich. Blick berichtet, dass die Fussballerin allein seit Ende Juni 800'000 zusätzliche Instagram-Follower dazugewonnen hat. Mit 14,3 Millionen Followern auf Instagram und 9,4 Millionen Followern auf TikTok hat sie eine enorme Reichweite. Doch für ihre Aktivität auf Social Media steht die 24-Jährige auch in der Kritik, wie Watson vermeldet.

Alisha Lehmann sieht gemäss den Zeitungen ihre Influencer-Tätigkeit als ein Hobby, das sie neben ihrer Sportkarriere betreibt. Ein Hobby, das laut Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Nielsen rund 270'000 Franken Medienwert pro Post generiert und Lehmann zu der erfolgreichsten Fussballerin der Welt macht. Etwas tiefer schätzt «Forbes» ihren Medienwert mit 20'000 Euro pro Post ein.

Doch nicht alle sind davon überzeugt, dass für Lehmann Fussball vor den sozialen Medien Vorrang hat. So wurde von Laurant Favre, dem Sportchef der Westschweizer Zeitung Le Temps, auf Twitter für das Filmen auf dem Spielfeld direkt nach dem Spiel gegen Neuseeland am Sonntag kritisiert. So schrieb Favre mit sarkastischem Unterton, Lehmann hätte ihre Live-Übertragung auf Instagram unterbrechen müssen, damit sie zwanzig Minuten Fussball spielen konnte.

Allerdings hat Lehmann das Video zum Einzug ins Achtelfinale nicht für die eigenen Social-Media-Kanäle aufgenommen, sondern für den Instagram-Kanal des Schweizer Frauen-Nati-Teams. Gemäss Watson ist es möglich, dass der Schweizerische Fussballverband Alisha Lehmann bewusst wegen ihrer Reichweite für ein solches Video gewählt hat, denn Instagram wird auch für die Frauen-Nati immer wichtiger. (yk)