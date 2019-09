Zeki, vor allem als Komiker und Verfasser von satirischen «Memes» bekannt, will es nun auch als Hobby-Koch und Gourmet wissen: Er lanciert die eigene Food-Marke «Zeki’s Original». Die Wurst Sucuk sei keine Industriewurst, sondern erfülle höchste Qualitätsansprüche, heisst es in einer Mitteilung. Die Wurst werde in der Ostschweiz hergestellt.

Zeki, ein Schweizer mit türkischen Wurzeln, unterhält laut eigenen Angaben sowohl den reichweitenstärksten als auch den zweitstärksten Instagram-Kanal der Schweiz. (pd/eh)