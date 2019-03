MICE Roadshow: Inspiration für Veranstaltungen in vier Städten

Bereits im siebten Jahr in Folge fand die Mice Roadshow «Inspiration Market» in vier Schweizer Städten statt. Der persönliche Austausch zwischen Eventdienstleistern und Event Manager stösst auf grosses Interesse innerhalb der MICE-Branche, wie die Veranstalterin Celebrationpoint in einer Mitteilung schreibt. Als besondere Highlights zählten auch die unterschiedlichen Interviews mit Prominenten wie Anna Rossinelli, Stephan Klapproth, Milena Haller und Jonathan Schächter innerhalb der Eventreihe.

Der Anbietermix setzte sich aus Hotels, Eventlocations, Kongresszentren, Destinationen, Caterern und Incentive-Anbietern zusammen. Geladene Fachpersonen aus verschiedenen nationalen und internationalen Firmen liessen sich an den Veranstaltungen im Mitteldeck in Basel, Stufenbau in Bern, Startklar in Luzern und im World Trade Center in Zürich mit News und Ideen für ihre Veranstaltungsplanung inspirieren. Beim Networking wurden interessante Kontakte geknüpft, vertiefte Gespräche geführt und Neuigkeiten aus der Branche ausgetauscht. Die Host Locations organisierten zudem exklusive Hausführungen für die Gäste. (pd/wid)