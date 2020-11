TX Markets Advertising: Integration bei Goldbach per 2021

Per Januar 2021 wird die Einheit TX Markets Advertising in die Goldbach integriert. Durch diese Zusammenführung werden Vermarktungstätigkeiten der Goldbach effizienter und die Prozesse vereinfacht, wie es in einer Mitteilung vom Montagmorgen heisst. TX Markets Advertising ist ein Team von 16 Experten unter der Leitung von Thomas Kirchesch, das über die letzten Jahre gebildet wurde und sich um die Vermarktung der Plattformen von TX Markets (Homegate, Tutti, Ricardo, Car4you) kümmert.

Die Mitarbeitenden werden ab 2021 die Vermarktung aus den Bereichen Goldbach Publishing, Goldbach Next und Goldbach Group vorantreiben, wie die TX Group weiter schreibt.

Dank der Expertise des Verkaufsleiters Marc Oestreich und seinem Team werde die digitale Sales-Kompetenz innerhalb Goldbach Publishing ausgebaut und zukünftig bediene Goldbach Publishing mit einem dezidierten, neu geschaffenen Team die Digitalagenturen in der Schweiz. Mit den Marketplaces und Classifieds Plattformen gewinne das digitale Portfolio von Goldbach Publishing noch mehr an Relevanz und ermögliche es den Kunden mit neuen, innovativen Produkten und Formaten performantere digitale Angebote offerieren zu können. Das Portfolio kann analog aller digitalen Goldbach Produkte direkt über Goldbach Next gebucht werden.

Michi Frank, CEO Goldbach Group, lässt sich wie folgt zitieren: «Dieser Schritt folgt der Logik unserer Aufstellung innerhalb der TX Group. Ich freue mich auf die zusätzliche Vermarktungs-Power. Die Kunden werden von noch mehr Know-how unseres Teams profitieren können.»

Olivier Rihs Vauclair, Geschäftsführer von TX Markets: «Mit diesem Schritt bündeln wir die Kräfte und sind damit in der Lage, dank den Vermarktungs-Angeboten von Goldbach unsere Online-Marktplätze noch besser weiterzuentwickeln und ein deutlich grösseres Zielpublikum anzusprechen. Gleichzeitig können wir uns voll und ganz auf unser Kerngeschäft fokussieren.» (pd/lol)