Sir Mary Media: Integration von Hutter Consult abgeschlossen

Publiziert am 12.01.2026

Sir Mary Media integriert Hutter Consult und führt dessen Aktivitäten unter der eigenen Marke weiter. Die im Frühjahr 2025 gegründete Mediaagentur beschäftigt mittlerweile über 30 Mediaspezialistinnen und -spezialisten. Die bestehende Geschäftsleitung bleibt unverändert und wird durch Thomas Besmer von Hutter Consult ergänzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hutter Consult tritt künftig nicht mehr als eigenständige Agenturmarke auf. «Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden die erste Wahl sein, wenn es um innovative, technologiegetriebene und erfolgsorientierte Kommunikationslösungen geht», wird Geschäftsführer Fabian Habisreutinger zitiert. Der Zusammenschluss sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die Top 5 der Mediaagenturen in der Schweiz.

Die Integration ist Teil der strategischen Ausrichtung innerhalb der MYTY Group. «Wir bündeln Bewährtes und übergeben es in starke Hände», so Thomas Hutter. Die Integration sei für ihn ein konsequenter Schritt, Verantwortung abzugeben und Raum für neue Entwicklungen zu schaffen. MYTY-CEO David Rost betont: «Wir verdichten Kompetenzen dort, wo es fachlich und für Kundinnen und Kunden sinnvoll ist – und schaffen so skalierbare Exzellenz in Media, Kreation und Technologie.» (pd/cbe)