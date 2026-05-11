Publiziert am 11.05.2026

Die Plattform unitum-sg.ch entstand im Auftrag der Immobilienentwicklerin D+D Immobilien und der Vermarkterin Aforia Immobilien, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Nutzerinnen und Nutzer können darin Gebäude im 3D-Modell erkunden, Wohnungen nach Zimmerzahl, Preis, Fläche oder Gartenzugang filtern sowie Einheiten direkt miteinander vergleichen. Der Bewerbungsprozess ist in die Plattform integriert.





Nach Angaben von Andfrank orientierte sich die Konzeption an Produkterlebnissen aus dem E-Commerce. Andfrank ist eine Agentur für Brand Communication und Healthcare Marketing mit Standorten in Frauenfeld und Zürich. (pd/nil)