Publiziert am 10.02.2026

Die browserbasierte Anwendung funktioniert ohne Installation und führt Nutzer zu Sehenswürdigkeiten. Die Web-App «Interlaken Guide» schlägt Routen vor und weist auf lokale Verhaltensregeln hin. Über eine interaktive Karte werden sogenannte Respektzonen wie Wohnquartiere oder Naturschutzgebiete ausgewiesen. Die App soll Routen gezielt um diese sensiblen Bereiche leiten.

Ein Algorithmus passt Inhalte und Empfehlungen an Faktoren wie Interessen, Tageszeit, Wetter oder Aufenthaltsdauer an. Zudem ist ein Chat-System integriert, das in 25 Sprachen Auskünfte gibt und auf einer eigens entwickelten Wissensdatenbank basiert, wie die Agentur Mutoco mitteilt.

«Wir spüren ein deutliches Gästebedürfnis nach digitalen Lösungen», wird Romina Brugger, Senior Project Manager bei Interlaken Tourismus, in der Mitteilung zitiert. Mit dem «nterlaken Guide» wolle man eine moderne und barrierearme digitale Orientierung schaffen.

Die App umfasst auch die digitale Gästekarte «Interlaken Pass», die Vergünstigungen und kostenlose ÖV-Nutzung ermöglicht. Mehrere Gästekarten können gleichzeitig verwaltet werden.

Technisch basiert die Plattform auf SvelteKit im Frontend. Für Karten und Navigation wird MapLibre mit Kartendaten von MapTiler eingesetzt. Das Backend nutzt Cloud-Dienste von Cloudflare, Fly.io und Mapbox. Inhalte werden über destination.one bereitgestellt.

Die Umsetzung wurde von der Neuen Regionalpolitik NRP des Kantons Bern unterstützt. (pd/nil)