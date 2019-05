Irina Lim verstärkt seit kurzem das Team von Mindshare Schweiz in den Bereichen Media Strategie & Business Planning. Die 27-Jährige ist von Mindshare UK, wo sie als Account Director tätig war, zur Schweizer Niederlassung der Media-Agentur gestossen. In ihrer neuen Rolle bei Mindshare Schweiz verantwortet sie die Zielgruppen- und Konsumenten-Insights und widmet sich in erster Linie der Erarbeitung von Medienstrategien, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in den Bereichen Consumer Insights und Recherchen in meine neue Rolle einfliessen zu lassen», wird Lim zitiert. Sie ist überzeugt: «Medienstrategien sollten immer in der Realität der Verbraucher wurzeln. Nur, wenn wir unsere Zielgruppe verstehen, können wir kreative und sinnvolle Methoden entwickeln, um sie mit unseren Marken in Verbindung zu bringen.»

Durch den Neuzugang stärkt Mindshare Schweiz ihre strategische Kapazität, wie Xavier Reynaud, CEO von Mindshare Schweiz, erklärt: «Irina Lim überzeugt durch ihr fundiertes Fachwissen und ihr internationales Netzwerk. Sie ist eine Bereicherung für den Schweizer Markt.» (pd/cbe)