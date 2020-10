Allink: Jagd auf VIP-Abzeichen eröffnet

Neu kann die VIP-Kundschaft von Chicorée bei jedem Filialbesuch VIP-Abzeichen entdecken und gewinnen. Ermöglicht wird dies durch über 200 Beacons – kleine Sender mit Bluetooth-Technik, die neu in den Chicorée-Filialen vorhanden sind. Die Beacons in den Filialen kommunizieren über Bluetooth mit der VIP-App: Jede Chicorée-Kundin mit VIP-Status kann ganz einfach über die App in der Filiale nach VIP-Abzeichen suchen und mit etwas Glück VIP-Punkte, Gutscheine oder Spezialpreise gewinnen. Das Beste: Alles wird direkt auf das VIP-Konto gutgeschrieben, heisst es in einer Mitteilung.

2018 hat Allink das VIP-Programm der Schweizer Modekette Chicorée vollumfänglich überarbeitet und seither laufend weiterentwickelt. Die VIP-Abzeichen verbinden laut Mitteilung die digitale Welt geschickt mit einem Besuch im Laden und stellen somit ein innovatives Konzept dar, welches App, Entdeckungsspiel und Filiale kombiniert. Das Ziel der neuen Funktion: Noch mehr Besuche der VIP-Kundschaft zu generieren.

Verantwortlich bei Chicorée: Pascal Weber (Marketing und IT); verantwortlich bei Allink: Mike Walder (Managing Director), Till Gschwend (Programmierung); verantwortlich bei Edge5: Yves Giammarresi (Programmierung). (pd/cbe)