Modulator: Jasmin Rheinhard wird Social-Media-Managerin

Publiziert am 19.08.2025

Die Basler Digitalagentur Modulator hat Jasmin Rheinhard als neue Social-Media-Managerin eingestellt. Die 24-Jährige war zuvor als Influencerin unter dem Namen «Jusuf» tätig.

Rheinhard betreibt seit zehn Jahren Social-Media-Accounts und kooperiert nach eigenen Angaben regelmässig mit internationalen Marken. Bei der Modulator AG soll sie künftig die Planung und Koordination von Inhalten über verschiedene Social-Media-Kanäle verantworten, wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem wird sie individuelle Social-Media-Präsenzen für Kunden entwickeln.

Marina Previsic, Gründerin der Modulator AG, bezeichnet die Neueinstellung als Gewinn für das Unternehmen: «Mit Jasmin Rheinhard gewinnen wir ein noch fundierteres und umfassenderes Verständnis für die Content-Erstellung und die Kommunikation unserer Marken in den sozialen Medien.»

Die Modulator AG mit Sitz in Basel ist eine Digitalagentur, die sich auf Branding und Markenentwicklung spezialisiert hat. (pd/cbe)