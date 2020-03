Homeoffice, Homeschoolen und Haushalt: Wie soll das gehen? Eltern sind aktuell stark ausgelastet und teils auch belastet. Mit #hierkommtwasgutes will die Plattform Mamas Unplugged ihre Reichweite nutzen und Eltern durch den Ausnahme-Alltag begleiten, heisst es in einer Mitteilung.

Seit 2015 bloggen die ehemalige Blick-Journalistin Nadine Chaignat und ihr sechsköpfges Redaktionsteam auf Mamas Unplugged über Elternthemen und aus ihrem Alltag. Dieser Alltag habe sich in der letzten Woche dramatisch geändert. Von einem Tag auf den andern müssten Eltern alles neu organisieren und strukturieren. Dürften weder Job, noch Kinder, noch Beziehung oder Haushalt vernachlässigen.

In dieser besonderen Zeit will sich die Redaktion von Mamas Unplugged aktiv dafür einsetzen, Eltern in diesem unsicheren Alltag was Gutes zu tun. «Wir nutzen unsere Plattform, unser Know-how, unsere Kreativität und unser Netzwerk, Eltern zu stärken. Ihnen praktische Hilfe bieten und sie moralisch unterstützen», wird Redaktionsleiterin Nadine Chaignat zitiert.

Deshalb hat sie mit Mamas Unplugged die Kampagne #hierkommtwasgutes gestartet. Jeden Tag postet die Redaktion auf den Sozialen Medien Inhalte, die Eltern dienlich sind.





Bereits über 20'000 Mal wurde die bei der Schliessung der Schulen kurzerhand erstellte Liste mit Spiel- und Bastelideen für Kinder aufgerufen und von Schulen schweizweit geteilt. Mit wertvollen Inputs des Kinderschutz Schweiz übers Zusammenleben als Familie, mit Partnern wie Hero und Stabilo, welche Aufsteller-Päckli zur Verfügung stellen, mit Kreativität und Humor erhalten Eltern auf Mamas Unplugged täglich eine Inspiration für ihre neue Alltagssituation. (pd/wid)