Black Friday: Jeder Zweite möchte den Aktions-Event abschaffen

Diese Woche steht mit Black Friday das grösste und umsatzstärkste Shopping-Event der Schweiz vor der Tür. Doch Schweizer sind kritisch, wie eine aktuelle Umfrage von Demoscope im Auftrag von Black Friday Deals zeigt. 49 Prozent der Teilnehmer finden demnach: «Der Black Friday soll abgeschafft werden.» Dazu wurden von Mitte bis Ende Oktober 1050 Personen in der Schweiz befragt.



Deutschschweiz ist kritischer als Westschweiz



Die Grundstimmung gegenüber dem Black Friday ist in der Deutschschweiz deutlich negativer als in der Westschweiz. In der Deutschschweiz finden 51 Prozent der befragten Personen, dass der Black Friday abgeschafft werden sollte. In der Westschweiz nur 44 Prozent.



Auch beim Haushaltseinkommen gibt es Unterschiede. Je tiefer das Haushaltseinkommen, desto beliebter ist der Black Friday. Bei einem Haushaltseinkommen bis 4999 Franken würden 44 Prozent den Black Friday abschaffen wollen. Bei den hohen Haushaltseinkommen ab 9000 Franken sind es 54 Prozent.



Zwei Drittel (67 Prozent) aller 55-74-jährigen Schweizerinnen und Schweizer würden den Black Friday abschaffen wollen. Bei den jungen Personen zwischen 15-34 Jahren möchte nur ein Drittel (35 Prozent) der befragten Personen den Black Friday nicht mehr haben.



«Die allgemein pessimistische Konsumentenstimmung macht auch vor dem Black Friday nicht Halt. Gesellschaftlich wichtige Themen wie die Überkonsumation, Klimaerwärmung und die Corona-Pandemie lassen das Shopping-Event in den Hintergrund geraten», wird Julian Zrotz, Retail-Experte bei blackfridaydeals.ch, zitiert. «Bereits in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass längst nicht alle Schweizerinnen und Schweizer den Black Friday für eine gute Sache halten. Trotzdem wurde so viel eingekauft wie an keinem anderen Tag im Jahr.» (pd/wid)